Cem Küçük ve Fatih Atik en düşük emekli maaşı için rakam verdi! Masadaki rakam açıklandı

06 Ocak 2025 22:28 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 22:45

En düşük emekli maaşı için gözler kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan refah payı ve en düşük emekli maaşı için bir açıklama gelmedi. Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, en düşük emekli maaşı için masadaki rakamı açıkladı. İşte en düşük emekli maaşı miktarı...

Asgari ücretin belli olmasını ardından gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. SSK, Bağ-Kur​ emekli zammı​ yüzde 15,75 olarak netleşirken, memur emeklisi için bu oran yüzde 11,54 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı​ alan milyonlarca vatandaş yeni maaşı beklerken Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik masadaki rakamı açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK?

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, memur zammının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzası sonrası değişmeyeceğini hatırlatarak, "Şu anda en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira. En düşük emekli aylığında düzenleme yapılacak. En düşük emekli maaşı 14 bin 500 TL olacak gibi. 17 Ocak tarihine kadar en düşük emekli maaşı netleşir. Diğer emekliler ile ilgili ek bir zam söz konusu değil. Bunun böyle olacağı asgari ücret zammından belliydi. Emeklilerle ilgili sürpriz bir şey beklemiyorduk" dedi.

'2028 YILINA KADAR EKONOMİ PROGRAMI UYGULANACAK'

Gazeteci Yazar Şamil Tayyar da en düşük emekli maaşı için 14 bin 468 lira miktarını verirken 2028 yılına kadar ekonomi programının kesintisiz uygulanacağının da vurgusunu yaptı.

REFAH PAYI GELECEK Mİ?

Gazeteci Cem Küçük de, en düşük emekli maaşı için 17'sinde kadar belli olacağını belirterek, "Miktarın 14 bin 500 TL olacağını düşünüyorum. 15 bin lira düşük bir ihtimal. Benim tuhafıma giden şey Cumhurbaşkanımızın bu konuya kabine sonrası değinmemiş olması. SSK-Bağ-Kur emeklisine yüzde 4,25'lik refah payı gelebilir" diye konuştu.