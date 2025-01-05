2025 TOKİ başvurusu ne zaman? TOKİ başvuru şartları ve illeri merak ediliyor

05 Ocak 2025 22:54 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 23:20

Ocak ayının girmesiyle birlikte 2025 TOKİ başvuruları için geri sayım da hızlandı. TOKİ konut başvurularının detayları araştırma konusu oldu.

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2025 TOKİ 250 bin konut başvurusu tarihi ve şartların neler olacağı, başvuru​ hazırlığında olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

2025 TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

81 ili kapsayacak projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut​ projesi” denildi.

Ekim ayı itibarıyla 88 bin 743 konutun ihalesini tamamlandı.

24 bin 343 konutun hak sahipleri ise belirlendi.

İHALE TARİHLERİ DE AÇIKLANDI

250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında tüm konutların ihale tarihleri de belli oldu.

İhale tarihlerini aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

https://www.toki.gov.tr/AppResources/UserFiles/files/ihaleler.pdf