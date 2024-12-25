TOKİ'den büyük fırsat! 46 ilde 563 arsa satışa çıkıyor: Tarihler belli oldu

25 Aralık 2024 13:40 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:50

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 2025'te yapmak isteyen vatandaşlar için büyük fırsatını duyurdu. TOKİ, 46 ilde 563 arsayı açık artırma yöntemiyle satacağını açıkladı.

TOKİ, 46 ilde toplam 563 arsayı açık artırma ile satışa sunacağını açıkladı. Satışa çıkarılan arsalar arasında konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, sosyal kültürel tesis alanları ve akaryakıt istasyonu gibi çeşitli kullanım alanlarına sahip arsalar yer alıyor. Alıcılar, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ya da yüzde 40 peşinat ve 36 ay vade seçenekleriyle bu arsaları satın alabilecek. Ayrıca, peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.

46 İLDE 563 ARSA SATIŞA ÇIKIYOR

Satışa sunulan arsaların toplam büyüklüğü 7 milyon 489 bin 805 metrekareyi buluyor ve toplam muhammen bedeli 19 milyar 446 milyon 460 bin 267 lira olarak belirlendi. Bu arsalar, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van illerinde yer alıyor.

İZMİR SEFERİHİSAR BİR ARSA KİRAYA VERİLECEK

Buna ek olarak, İzmir Seferihisar'daki bir arsa da kiraya verilecek. Camikebir Mahallesi'ndeki 689 bin 647 metrekare yüzölçümüne sahip bu arsanın 42 milyon 200 bin metrekarelik kısmı 8 ay süreyle kiralanacak. Arsanın kira bedeli için belirlenen muhammen bedel 1 milyon 622 bin 400 lira. Açık artırmalar 9-10 Ocak 2025 tarihlerinde, saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, internet üzerinden de teklif verilebilecek.