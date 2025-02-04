2025 TUS 1 başvurularının başlayıp başlamadığı ve başvuru süreci merak ediliyor
ÖSYM Başkanlığınca, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS için başvurular başladı. Sınava girecek adaylar başvuru tarihlerini ve koşulları araştırmaya koyuldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Mart 2025’te gerçekleştirilecek olan 2025 TUS 1 için başvurular başladı.
2025 TUS 1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI NE ZAMAN BAŞLADI?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları başladı.
2025 TUS 1 başvuru süreci 8 Şubat'a kadar devam edecek.
2025 TUS 1. dönem sınavı ise 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.
2025 TUS 1 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, TUS 1 başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.
Ayrıca bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da yapabilecek.