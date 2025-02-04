2025 TUS 1 başvurularının başlayıp başlamadığı ve başvuru süreci merak ediliyor

04 Şubat 2025 19:01 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 19:03

ÖSYM Başkanlığınca, 23 Mart'ta gerçekleştirilecek olan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı TUS için başvurular başladı. Sınava girecek adaylar başvuru tarihlerini ve koşulları araştırmaya koyuldu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 23 Mart 2025’te gerçekleştirilecek olan 2025 TUS 1 için başvurular başladı.

2025 TUS 1 BAŞVURULARI BAŞLADI MI NE ZAMAN BAŞLADI?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS 1. Dönem başvuruları başladı.

2025 TUS 1 başvuru süreci 8 Şubat'a kadar devam edecek.

2025 TUS 1. dönem sınavı ise 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 TUS 1 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, TUS 1 başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekler.

Ayrıca bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da yapabilecek.