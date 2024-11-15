2025 YDS sınavının ne zaman yapılacağı duyuruldu

15 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 16:34

ÖSYM geçtiğimiz günlerde 2025 sınav takvimini paylaşmıştı. YDS sınavına girecek olan adaylar ise sınav tarihini bekliyordu. ÖSYM'den gelen açıklamaya göre YKS, KPSS ve YDS sınavının yapılacağı tarih netleşti.

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sınav takvimi​ geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Takvimde yer alan bilgilere göre YDS​ sınavının başvuru tarihi de netleşti.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi binlerce kişi katılım sağlayacak.

YDS 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl sınavların uygulanacağı tarihler belli oldu. ÖSYM takvimine göre YDS sınavları 9 Mart ve 16 Kasım'da uygulanacak. YDS /1 sınav başvuruları 22-29 Ocak aralığında alınırken sonuçlar 4 Nisan'da duyurulacak.

YDS/2 başvuruları ise 30 Eylül ile 8 Ekim aralığında alınacak. Adaylar puanlarına 5 Aralık tarihinde erişebilecek.

ÖSYM TAKVİMİ 2025

Bu yılın sınav takvimine göre DGS sınavı 20 Temmuz'da uygulanacak. Başvurular 21 Mayıs-2 Haziran aralığında alınacak ve sonuçlar 11 Eylül'de erişime açılacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı bu yıl 13 Temmuz'da uygulanacak ve başvuruları 8 Mayıs - 15 Mayıs aralığında ÖSYM üzerinden alınacak.

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