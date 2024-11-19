2025 yılında ne zaman oruç tutulacak? Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu
2025 yılında Ramazan ayının başlayacağı tarih oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.
Yeni yılın ilk günü üç ayların başlangıcı olacak.1 Ocak 2025 Recep ayı olarak kabul edilirken peşini Şaban ve Ramazan ayları takip edecek. 11 ayın sultanı kabul edilen Ramazan ayının başlayacağı tarih merak konusu oldu.
2025 YILINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre önümüzdeki yıl Ramazan ayı 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak.
Buna göre; Müslümanlar ilk sahurunu 29 Şubat Cumartesi günü yapacak ve oruç 1 Mart Pazar günü tutulacak.
2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 tarihinde başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.