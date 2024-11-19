2025 yılında ne zaman oruç tutulacak? Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

19 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:16

2025 yılında Ramazan ayının başlayacağı tarih oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.