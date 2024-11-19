Ünlü boksör Avni Yıldırım hapis cezasına çarptırıldı! Menajerini ölümle tehdit etti

19 Kasım 2024 10:10 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:10

Dünyaca ünlü Milli Boksör Avni Yıldırım, menajeri Ahmet Öner’i ölümle tehdit etti. Tehditler sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Avni Yıldırım’ın menajeri Ahmet Öner suç duyurusunda bulundu. Mahkeme Milli Boksöre 5 ay hapis cezası verdi. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Milli Boksör Avni Yıldırım, menajeri Ahmet Öner’i ölümle tehdit etti. Tehditler sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na giden Avni Yıldırım’ın menajeri Ahmet Öner suç duyurusunda bulundu. Milli Boksör Avni Yıldırım, menajeri Ahmet Öner’den 400 bin dolar alacağı olduğunu ve bu parayı bir türlü alamadığını ifade etti. Menajeri Ahmet Öner’in bu parayı vermemesinden sonra ölümle tehdit eden Milli Boksör Avni Yıldırım, mahkeme tarafından 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"BU SAATTEN SONRA KURŞUN YİYECEK!"

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Milli Boksör Avni Yıldırım menajerinden alacaklarını tahsis edemedi. 400 bin dolar alacağı olan Yıldırım; 'Kariyerimi bitirmek için çevreme tehditler edildi, 400 bin dolar alacağımı vermedi' dedi.

Geçtiğimiz mayıs ayında Ahmet Öner'in yakınına ses kaydı atan ve tehdit eden Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar da pay alacak, anasını s..., onu karım yapacağım. Bu saatten sonra kurşun yiyecek. Ayağımızın altını da öpse, ona neler yaptıracağım seyret. Eve gidip baktık, gece yarısı kaçmış. Bizimkilere söyledim onu bulduracaklar. Biz şimdi onu düşürmeye çalışıyoruz.

Ahmet efendi adam s... öyle olmaz böyle olur. O daha Türkiye'ye gelemez, ben büyüklere şimdi derdimi anlatıyorum. Bir adamı öldürmenin bedeli 20 bin dolar.

TEHDİTLERE HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Avni Yıldırım'ın menajeri Ahmet Öner bu ses kaydı sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikayet sonrasında ünlü boksör hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığa ifade veren Avni Yıldırım; Menajer Ahmet Öner'in kendisine yaşattığı maddi kayıptan dolayı sinirlendiğini ve bu sinirle ses kaydını attığını belirtti. Savcılık soruşturma sonunda boksör hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'yağma' suçları kapsamında iddianame düzenledi.

Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Avni Yıldırım, menajeri Ahmet Öner'in Almanya'ya kaçtığını söyleyerek kendisinden 400 bin dolar alacağı olduğunu bildirdi.

Yargılama sonunda Avni Yıldırım'a 5 ay hapis cezası verildi. Daha sonra da cezanın ertelenmesine karar verildi.