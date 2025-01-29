2025 YKS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

29 Ocak 2025 23:48 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 23:49

2025 YKS oturumları olan TYT ve AYT sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, üniversite sınavı başvurularının yapılacağı tarihi araştırmaya başladı. Vatandaşlar ÖSYM takvimini ve süreci merak ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimiyle birlikte 2025 YKS takvimi belli oldu. 2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN? Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek. 2025 YKS başvuruları, 6 Şubat ile 3 Mart 2025 tarihleri arasında alınacak. 2025 YKS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2025 ÖSYM Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025 YKS 21 Haziran ile 22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi sınavı TYT 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri sınavı AYT ve Yabancı Dil Testi YDT ise 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek. İlgili Haberler MEB AGS konu dağılımı ve soru sayısı belirlendi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sonuçları nereden, nasıl bakılır? ÖSYM sonuçları duyurdu MSÜ sınav ücreti nasıl yatırılır? Hangi bankalara yatırılacağı belli oldu