2025 YKS sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi gündemde
Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’na dair araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimiyle birlikte YKS sınavının tarihi netleşti.
2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Gelecek yıl lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişi YKS sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor.
2025 YKS NE ZAMAN?
ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılan takvime göre, 2025-YKS'nin oturum tarihleri, başvuru takvimi ve sonuç günü belli oldu. Buna göre; gelecek yıl YKS sınavı 21-22 Haziran'da yapılacak.
2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 YKS başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihlerinde alınacak.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gelecek yıl 21-22 Haziran’da yapılacak olan YKS sınavının değerlendirme işlemleri 22 Temmuz’da tamamlanacak.