2025 YKS sınavı ne zaman? ÖSYM sınav takvimi gündemde

18 Kasım 2024 14:57 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:59

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı’na dair araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı 2025 yılı sınav takvimiyle birlikte YKS sınavının tarihi netleşti.

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2025 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi" erişime açıldı. Gelecek yıl lisans ve ön lisans eğitimi almak isteyen binlerce kişi YKS​ sınavının yapılacağı tarihi araştırıyor.

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılan takvime göre, 2025-YKS'nin oturum tarihleri, başvuru takvimi ve sonuç günü belli oldu. Buna göre; gelecek yıl YKS sınavı 21-22 Haziran'da yapılacak.

2025 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 YKS başvuruları, 6 Şubat - 3 Mart 2025 tarihlerinde alınacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelecek yıl 21-22 Haziran’da yapılacak olan YKS sınavının değerlendirme işlemleri 22 Temmuz’da tamamlanacak.