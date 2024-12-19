2025 YKS, TYT, YDT, AYT ne zaman yapılacak? Sınav başvuru takvimi araştırılıyor

19 Aralık 2024 21:49 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 21:52

Üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca öğrenci ve aileleri YKS sınav tarihlerini ve başvuru sürecini merak ediyor.

Dershane ücretleri 2025 yılı için cep yakıyor! LGS ve YKS öğrencileri erken kayıt indirimi peşinde

Dershane ücretleri 2025 yılı için cep yakıyor! LGS ve YKS öğrencileri erken kayıt indirimi peşinde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin duyuruyu ÖSYM tarafından yapıldı. TYT​, AYT​ ve YDT​ sınavlarının yapılacağı tarih ve başvuru süreçleri de merak edilenler arasında yer alıyor.

YKS​ 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS 2025 21-22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

Bu kapsamda YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2025'te başlayacak.

Son başvuru tarihi ise 3 Mart 2025 olarak açıklandı.