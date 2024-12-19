Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>2025 YKS, TYT, YDT, AYT ne zaman yapılacak? Sınav başvuru takvimi araştırılıyor

2025 YKS, TYT, YDT, AYT ne zaman yapılacak? Sınav başvuru takvimi araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 21:49 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 21:52
2025 YKS, TYT, YDT, AYT ne zaman yapılacak? Sınav başvuru takvimi araştırılıyor

Üniversite sınavlarına hazırlanan milyonlarca öğrenci ve aileleri YKS sınav tarihlerini ve başvuru sürecini merak ediyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin duyuruyu ÖSYM tarafından yapıldı. TYT​, AYT​ ve YDT​ sınavlarının yapılacağı tarih ve başvuru süreçleri de merak edilenler arasında yer alıyor.

2025 YKS, TYT, YDT, AYT ne zaman yapılacak? Sınav başvuru takvimi araştırılıyor - 1. Resim

YKS​ 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS 2025 21-22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak.

Bu kapsamda YKS’nin 1. Oturumu olan TYT 21 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

2025 YKS, TYT, YDT, AYT ne zaman yapılacak? Sınav başvuru takvimi araştırılıyor - 2. Resim

YKS 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Öte yandan;  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından paylaşılan bilgiye göre YKS 2025 başvuruları 6 Şubat 2025'te başlayacak.

Son başvuru tarihi ise 3 Mart 2025 olarak açıklandı.

Sıkça Sorulan Sorular
21-22 Haziran.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
yksösymydtayttyt

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...