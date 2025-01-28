2025 YÖKDİL ne zaman? ÖKDİL 1 2 sınav başvurusu ve sınav takvimi araştırma konusu oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Ocak 2025 19:00 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:24
ÖSYM 2025 YÖKDİL 1 ve 2 sınav tarihlerinin belli olmasının ardından sınava girecekler vatandaşlar sınav tarihlerini ve sınav takvimini araştırmaya koyuldu.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 1 ve 2 tarihi belli oldu.
2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda birçok sınavın tarihi yayımlandı.
2025 YÖKDİL 1 NE ZAMAN?
YÖKDİL 1 sınavı 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.
ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 başvuruları 3 ile 9 Ocak tarihleri arasında alınacak.
2025 YÖKDİL 2 NE ZAMAN YAPILACAK?
27 Temmuz 2025 tarihinde ise YÖKDİL 2 sınavı yapılacak.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025 YÖKDİL 2 başvuruları da 11 ile 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Kaynak: TGRT Haber