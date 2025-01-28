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2025 YÖKDİL ne zaman? ÖKDİL 1 2 sınav başvurusu ve sınav takvimi araştırma konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Ocak 2025 19:00 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:24
2025 YÖKDİL ne zaman? ÖKDİL 1 2 sınav başvurusu ve sınav takvimi araştırma konusu oldu

ÖSYM 2025 YÖKDİL 1 ve 2 sınav tarihlerinin belli olmasının ardından sınava girecekler vatandaşlar sınav tarihlerini ve sınav takvimini araştırmaya koyuldu.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 1 ve 2 tarihi belli oldu.

2025 ÖSYM sınav takvimi doğrultusunda birçok sınavın tarihi yayımlandı.

2025 YÖKDİL ne zaman? ÖKDİL 1 2 sınav başvurusu ve sınav takvimi araştırma konusu oldu - 1. Resim

2025 YÖKDİL 1 NE ZAMAN?

YÖKDİL 1 sınavı 16 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 başvuruları 3 ile 9 Ocak tarihleri arasında alınacak.

2025 YÖKDİL ne zaman? ÖKDİL 1 2 sınav başvurusu ve sınav takvimi araştırma konusu oldu - 2. Resim

2025 YÖKDİL 2 NE ZAMAN YAPILACAK?

27 Temmuz 2025 tarihinde ise YÖKDİL 2 sınavı yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025 YÖKDİL 2 başvuruları da 11 ile 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

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Kaynak: TGRT Haber

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