2025'te Regaip Kandili iki kez kutlanacak! Üç aylar ne zaman başlıyor?

11 Aralık 2024 09:52 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 09:56

Regaip Kandili’nin tarihi, Müslüman alemi tarafından merakla araştırılıyor. Recep ayına girilmesiyle birlikte idrak edilen bu mübarek gece, 2025 yılında iki kez kutlanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığının yayımladığı 2025​ yılı dini günler takvimine göre, Müslümanlar​ için önemli olan üç aylar​ın başlangıç tarihi ve Regaip Kandili​ günleri netlik kazandı.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan üç aylar, Recep ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Regaip Kandili ise üç ayların ilk mübarek gecesi olarak, 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN? 2025 YILINDA İKİ KEZ KUTLANACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasına göre, 2025 yılında Regaip Kandili iki kez idrak edilecek. Yılın ilk Regaip Kandili 2 Ocak’ta, ikincisi ise yıl sonunda, 25 Aralık 2025 Perşembe günü gerçekleşecek.

REGAİP KANDİLİ NEDEN İKİ KEZ KUTLANIYOR?

Hicri takvim ile miladi takvim arasındaki farktan dolayı, bu durum zaman zaman yaşanabiliyor. Hicri takvimde yıl 354 gün sürdüğü için, bazı yıllarda dini günler miladi takvimde iki kez denk gelebiliyor.