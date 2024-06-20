2026 Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada işbirliği ile düzenlenecek

20 Haziran 2024 20:02 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 19:50

2026 Dünya Kupası'na ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.

Açılış maçı Mexico City'deki Estadio Azteca'da, final maçı ise New York'taki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

AÇILIŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Estadio Azteca'da oynanacak.

Bu tarihi stadyum, daha önce 1970 ve 1986 Dünya Kupaları'na da ev sahipliği yapmıştı.

FİNAL MAÇI HANGİ STADYUMDA?

2026 Dünya Kupası'nın finali, 19 Temmuz'da New York'taki MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

82 bin 500 kişilik kapasitesiyle MetLife Stadyumu, 2024 Copa America'da da önemli maçlara ev sahipliği yapacak.

Final maçı için stadyumun çim sahası FIFA standartlarına uygun olarak yeniden tasarlanacak.