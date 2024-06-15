3 Bant Bilardo Dünya Kupası tamamlandı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 22:23 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:23
Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.
Final maçında Vietnamlı Phuong Vinh Bao'yu 50-31 yenen Güney Koreli Jung Han Heo, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:
1. Jung Han Heo (Güney Kore)
2. Phuong Vinh Bao (Vietnam)
3. Martin Horn (Almanya)
3. Sameh Sidhom (Mısır)
Kaynak: tgrthaber.com.tr