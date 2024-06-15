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3 Bant Bilardo Dünya Kupası tamamlandı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 22:23 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 23:23
3 Bant Bilardo Dünya Kupası tamamlandı

Ankara'da gerçekleştirilen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye girenler belli oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun Gölbaşı'nda bulunan tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası, yapılan final müsabakaları ile sona erdi.

Final maçında Vietnamlı Phuong Vinh Bao'yu 50-31 yenen Güney Koreli Jung Han Heo, organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda dereceye giren sporcular şöyle:

1. Jung Han Heo (Güney Kore)

2. Phuong Vinh Bao (Vietnam)

3. Martin Horn (Almanya)

3. Sameh Sidhom (Mısır)

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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