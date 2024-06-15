James Palmer Jr.' Galatasaray'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 21:54 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 21:56
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı sosyal medya hesabından oyun kurucu James Palmer Jr.'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Türk Telekom forması giyen 1,96 metre boyunda ve 27 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
James Palmer, geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15 sayı, 3 ribaunt, 3,1 asist ve 14,1 verimlilik puanı ortalamaları ile oynamıştı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "James Palmer Jr.'a, Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, yeni forması parçalı ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr