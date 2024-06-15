Luka Doncic bitti demedi! NBA finallerinde 3-0 öne geçen Boston'a Doncic engeli

15 Haziran 2024 20:37 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 20:37

EURO 2028, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek

EURO 2028, Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek

American Airlines Center'da oynanan ve all-star yıldızı Luka Doncic'in 25 sayı attığı ilk yarıyı 61-35 önde kapatan Mavericks, baskısını ikinci yarıda da sürdürerek serideki ilk galibiyetini elde etti.

DALLAS PERFORMANSI

Mavericks'te Luka Doncic 29 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Kyrie Irving 21 sayı, 6 asist, 4 ribaunt, Tim Hardaway Jr. 15 sayı, Dereck Lively 11 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

BOSTON PERFORMANSI

Celtics'te ise Jayson Tatum 15 sayı, 5 ribaunt, 3 asist, Jaylen Brown 10 sayı, 2 asist, Sam Hauser 14 sayı, 4 ribaunt, Payton Pritchard 11 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, Jrue Holiday 10 sayı, 3 ribauntla oynadı.

5. MAÇA UZADI

Serinin 5. karşılaşması 18 Haziran Salı günü, TSİ 03.30'da TD Garden'da oynanacak.