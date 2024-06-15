Filenin Sultanları, Çin'e karşı kayıp!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 18:16 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:51
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Hong Kong'da oynanan FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta maçında Çin'e karşı 3-2 mağlup oldu.
Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.
Setler: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-13
Ay-yıldızlılar, Hong Kong'da oynadığı son maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini almış ve finalleri garantilemişti.
SONRAKİ MAÇ BREZİLYA
A Milli Kadın Voleybol Takımımız üçüncü haftanın son maçında 16 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de puan sıralamasında 1 numaranın sahibi Brezilya ile kozlarını paylaşacak.
Final mücadeleleri ise 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr