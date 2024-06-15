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Filenin Sultanları, Çin'e karşı kayıp!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 18:16 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:51
Filenin Sultanları, Çin&#039;e karşı kayıp!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Hong Kong'da oynanan FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3. hafta maçında Çin'e karşı 3-2 mağlup oldu.

Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi 3-2 kaybeden Türkiye, 11. maçında 3. yenilgisini aldı.

Setler: 21-25, 17-25, 25-21, 25-23, 15-13

Ay-yıldızlılar, Hong Kong'da oynadığı son maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek üst üste 7. galibiyetini almış ve finalleri garantilemişti.

SONRAKİ MAÇ BREZİLYA

A Milli Kadın Voleybol Takımımız üçüncü haftanın son maçında 16 Haziran Pazar günü TSİ 12.00'de puan sıralamasında 1 numaranın sahibi Brezilya ile kozlarını paylaşacak.

Final mücadeleleri ise 20-23 Haziran'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta oynanacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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