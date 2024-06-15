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İsviçre, EURO 2024'e kazanarak başladı! Macaristan'ı 3-1'le devirdi

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
15 Haziran 2024 18:07 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:08
İsviçre, EURO 2024&#039;e kazanarak başladı! Macaristan&#039;ı 3-1&#039;le devirdi

EURO 2024 A Grubu maçında İsviçre, Macaristan'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu skorla İsviçre puan durumunda averaj olarak Almanya'nın arkasında yer alıyor.

EURO 2024 A Grubu ilk hafta maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre 12. dakikada Duah ve 45. dakikada ise Aebischer'in attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ise 66. dakikada Varga attığı gol ile farkı 1'e indirsede son sözü 90+3. dakikada Embolo son sözü söyleyerek maçın skorunu tayin etti. 

 

A GRUBU GENEL GÖRÜNÜMÜ

A Grubu'nun 2. haftasında ev sahibi Almanya, Macaristan ile karşılaşacak. İsviçre ise İskoçya ile oynayacak.

Puan Durumu

1- Almanya 3 puan +4

2- İsviçre 3 puan +2

3- Macaristan 0 -2

4- İskoçya 0 puan -4

 

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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