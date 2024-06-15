İsviçre, EURO 2024'e kazanarak başladı! Macaristan'ı 3-1'le devirdi

15 Haziran 2024 18:07 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 18:08

EURO 2024 başlıyor! Almanya - İskoçya maçının 11'leri belli oldu!

EURO 2024 başlıyor! Almanya - İskoçya maçının 11'leri belli oldu!

EURO 2024 A Grubu ilk hafta maçında Macaristan ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Köln Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre 12. dakikada Duah ve 45. dakikada ise Aebischer'in attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ise 66. dakikada Varga attığı gol ile farkı 1'e indirsede son sözü 90+3. dakikada Embolo son sözü söyleyerek maçın skorunu tayin etti.

A GRUBU GENEL GÖRÜNÜMÜ

A Grubu'nun 2. haftasında ev sahibi Almanya, Macaristan ile karşılaşacak. İsviçre ise İskoçya ile oynayacak.

Puan Durumu

1- Almanya 3 puan +4

2- İsviçre 3 puan +2

3- Macaristan 0 -2

4- İskoçya 0 puan -4