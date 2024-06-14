EURO 2024 başlıyor! Almanya - İskoçya maçının 11'leri belli oldu!

14 Haziran 2024 21:05 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:12

TFF Fair Play Ödül sahipleri belli oldu!

TFF Fair Play Ödül sahipleri belli oldu!

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay, Wirtz, Havertz

İskoçya: Gunn, Porteous, Hendry, Tierney, Ralston, McTominay, McGinn, Robertson, McGregor, Christie, Adams

ALMANYA EVİNDE KUPA'YI İSTİYOR

Nagelsmann yönetimindeki Almanya, taraftarının da etkisiyle EURO 2024’te final oynamak istiyor.

A Grubu’nun favorisi olan Almanya, son olarak hazırlık karşılaşmasında Pascal Grob ve Haverzt’in golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Almanya’nın kadrosunda Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Rüdiger ve Toni Kroos gibi yıldızlar bulunuyor.

Almanya gol yollarında Maximilian Beier, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Müller, Deniz Undav gibi oyuncularla etkili olmaya çalışacak.

İSKOÇYA PUAN PEŞİNDE

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın kadro değeri olarak mütevazi kadrolarından olan İskoçya’da gözler Almanya mücadelesine çevrildi.

İskoçya son olarak oynadığı hazırlık karşılaşmasında Finlandiya ile 2-2 berabere kalmıştı.

İskoçya’nın kadrosunda Billy Gilmour, John McGinn, Che Adams, McTominay gibi önemli isimler yer aldı. Almanya karşısında etkili hücum hattıyla İskoçya sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.