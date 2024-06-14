Paris Saint-Germain yeni kaleci transferi Safonov'u açıkladı!

14 Haziran 2024 19:55 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:21

Ligue 1'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan PSG, tranfer döneminde ilk takviyesini kaleye yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rus ekibi Krasnodar'dan Matvey Safonov'la 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

25 yaşındaki kaleci PSG'nin internet sitesine yaptığı açıklamada Transfer dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Safonov, "Tarihi ve kazandığı başarılar açısından dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan PSG'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak için sabırsızlanıyorum. "dedi.

Rus kaleci, geçen sezon Krasnodar formasıyla 30 maçta koruduğu kalesinde 27 gol görürken 11 maçta ise kalesini gole kapattı.