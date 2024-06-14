Konyaspor sezonun ilk transferini gerçekleştirdi! Savunmaya Hırvat Josip Calusic getirildi
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
14 Haziran 2024 18:22 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:28
Süper Lig takımı Konyaspor, Hırvat stoper Josip Calusic'i renklerine bağladı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan 1. Ligi takımlarından Backa Topola'da forma giyen 30 yaşındaki Josip Calusic ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu aktarılırken, "Calusic, takımımızda 15 numaralı formayı giyecek. Josip Calusic'e 'Hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
CALUSİC'İN KARNESİ
Geçtiğimiz sezon Backa Topola forması giyen Calusic, tüm kulvarlarda 22 maçta görev alırken skor katkısı veremedi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr