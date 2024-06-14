Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu! 

14 Haziran 2024 17:53 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 18:08

Edin Terzic ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getirdi.

Alman kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon Edin Terzic'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Nuri Şahin, takımın teknik direktörü olarak göreve getirildi.

Kulüp anlaşmanın Haziran 2027 yılına dek yapıldığını açıkladı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAK BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

İmzaların atılmasının ardından Nuri Şahin yaptığı açıklamada, "Borussia Dortmund'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur. Bana duydukları güvenden dolayı kulüpteki sorumlu herkese teşekkür etmek istiyorum. BVB'deki rolümü gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. İlk günden itibaren mümkün olan en yüksek başarıyı elde etmek için her şeyi büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla yapacağız." dedi.