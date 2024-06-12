Beşiktaş yeni hocası van Bronckhorst'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

12 Haziran 2024 14:24 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 15:03

Galatasaray’da beklenen ayrılık! İspanyol devi Nelsson için 15 milyon euro talep edildi

Galatasaray’da beklenen ayrılık! İspanyol devi Nelsson için 15 milyon euro talep edildi

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Siyah beyazlıların 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı çalıştırıcının İstanbul'a geleceği tarih netleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör van Bronckhorst'un yarın saat 16.00'da İstanbul'a geleceği belirtildi. 49 yaşındaki antrenör için imza töreni düzenleneceği de bildirildi.

TARAFTARLARIN ÖNÜNDE İMZA ATACAK

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacaktır.

Giovanni van Bronckhorst için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir."