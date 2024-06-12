Beşiktaş yeni hocası van Bronckhorst'a kavuşuyor! İstanbul'a geliş tarihi belli oldu
Beşiktaş, yeni sezonda futbol takımının başına getirdiği yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a kavuşuyor. Hollandalı teknik adamın Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu.
Gelecek sezon şampiyonluk yarışında olmayı hedefleyen Beşiktaş, teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Siyah beyazlıların 2+1 yıllık anlaşma sağladığı Hollandalı çalıştırıcının İstanbul'a geleceği tarih netleşti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktör van Bronckhorst'un yarın saat 16.00'da İstanbul'a geleceği belirtildi. 49 yaşındaki antrenör için imza töreni düzenleneceği de bildirildi.
TARAFTARLARIN ÖNÜNDE İMZA ATACAK
Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Giovanni van Bronckhorst, yarın (13 Haziran Perşembe) saat 16.00’da İstanbul Havalimanı’nda olacaktır.
Giovanni van Bronckhorst için Başkanımız Hasan Arat’ın katılımıyla 14 Haziran Cuma günü saat 11.00’de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde imza töreni düzenlenecektir."