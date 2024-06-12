Galatasaray’da beklenen ayrılık! İspanyol devi Nelsson için 15 milyon euro talep edildi

12 Haziran 2024 10:53 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:57

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da gidecek oyuncular da gündemde. Sarı-kırmızılı ekipte ilk ayrılık olmak üzere.

Takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olan stoper Nelsson için karar verildi.

İspanyol devi Sevilla ile anlaşma sağlayan Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor. Sarı-kırmızılılara EURO 2024 sonrası veda etmeye hazırlanan yıldız oyuncu yakın çevresine durumu aktardı.

15 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Nelsson için 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Sevilla ile pazarlıklarda sona gelen sarı-kırmızılılar sonraki satıştan pay da eklemek istiyor.

Bu konuda şu an için orta nokta bulamayan iki ekip kısa süre içinde el sıkışacak.