Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray'ı beğendi

11 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:26

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray iddialı transfer listesi hazırlıyor. Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Leon Goretzka için nabız yokladı.

''COME TO GALATASARAY''

Alman kulübüyle yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu kaydedilirken, dün çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer arkadaşı Goretzka'ya sosyal medya hesabından "Come to Galatasaray" diye seslendi.

Goretzka'nın bu yorumu beğenmesi transfer olasılığını güçlendirdi. Alman yıldızın, yüksek bonservis bedeline rağmen Galatasaray'ın gündeminde olması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Bavyera ekibiyle 42 resmi maça çıktı. Goretzka, bu maçlarda 6 gol 11 asistlik performans sergiledi.