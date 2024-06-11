Tgrt Haber
Haberler>Spor>Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray'ı beğendi

Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray'ı beğendi

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
11 Haziran 2024 10:25 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 10:26
Bayern Münih&#039;in yıldızı &#039;Come to Galatasaray&#039;ı beğendi

Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulan Leon Goretzka "Come to Galatasaray" yorumunu beğendi.

Yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray iddialı transfer listesi hazırlıyor. Cimbom, Bayern Münih'ten ayrılması gündemde olan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Leon Goretzka için nabız yokladı.

''COME TO GALATASARAY''

Alman kulübüyle yapılan ilk görüşmenin olumlu olduğu kaydedilirken, dün çarpıcı bir gelişme daha yaşandı. Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer arkadaşı Goretzka'ya sosyal medya hesabından "Come to Galatasaray" diye seslendi.

Goretzka'nın bu yorumu beğenmesi transfer olasılığını güçlendirdi. Alman yıldızın, yüksek bonservis bedeline rağmen Galatasaray'ın gündeminde olması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Bayern Münih'in yıldızı 'Come to Galatasaray'ı beğendi - 1. Resim

29 yaşındaki futbolcu bu sezon Bavyera ekibiyle 42 resmi maça çıktı. Goretzka, bu maçlarda 6 gol 11 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Fotomaç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...