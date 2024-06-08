UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en güzel golü Galatasaraylı Tete'nin!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
08 Haziran 2024 18:25 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 18:31
Tete'nin Kopenhag'a attığı gol, UEFA taraftarlar oylamasında Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en iyisi seçildi.
Organizasyonun sosyal medyada yaptığı açıklamaya göre, Tete'nin bu sezon Kopenhag ağlarına attığı gol, taraftarların 2023-24 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu golü oymasında zirvede yer aldı.
UEFA'nın Teknik Gözlemci paneli ise Real Madrid forması giyen Uruguaylı Federico Valverde'nin, Manchester City'ye Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında attığı golü, sezonun en iyisi seçti.
Tete'nin golü, UEFA'nın Teknik Gözlemci paneli tarafından ise Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 9. golü olarak seçildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr