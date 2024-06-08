Alişan, Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmasına dahil oldu! Paylaşımlarında 'Başkan Acun abi" sözleri TT oldu

08 Haziran 2024 15:18 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 15:38

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde "Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'ndaki Aziz Yıldırım ve Acun Ilıcalı tartışmalarına Alişan'da dahil oldu. Daha önceki yıllarda olan mevcut yönetim yani Ali Koç'un istifa etmesini isteyen Alişan, Acun Ilıcalı'nın başkan olmasını talep etti.

ALİŞAN, AZİZ YILDIRIM VE ACUN ILICALI TARTIŞMASINA DAHİL OLDU!

Aziz Yıldırım toplantıda konuşma yaparak Acun Ilıcalı'ya ağır suçlamalarda bulundu. FETÖ ibaresini kullanan Yıldırım saha sonra toplantıyı ter etti. Bunun üzerine kürsiye çıkan Ali Koç ve Acun Ilıcalı konuşmalarında Aziz Yıldırım'a ateş püskürdü. Acun Ilıcalı'nın konuşmasının ardından Alişan'ın paylaşımları ise şoke etti. Alişan Fenerbahçe için resmen Acun Ilıcalı'yı başkan olarak görmek istediğine dair paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe'nin bulunduğu durumda ihtiyacı olan tek başkanın Acun Ilıcalı olduğunu belirten Alişan, "Acun Abi tek başına aldı seçimi.Fenerbahçe’yi toparlayabilecek tek isim Acun Abi’dir.İnşallah çok başarılı olur ve bir sonra ki seçimde Başkan olur.Bunu ona taa ADS maçında söylemiştim.6 yıldır yaptıkları basarısızlık ortadayken tek guvendıgımız isim Acun abi..Hayırlısı olsun" şeklinde paylaşım yaptı. Ancak bir çok takipçisi ve sosyal medya kullanıcısı Alişan'a tepki gösterdi. Kısa sürede sosyal medyada Alişan'ın paylaşımları TT oldu.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE NE OLDU?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın başkanlığa aday olduğu Fenerbahçe'de seçimli genel kurul olaylı başladı. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nı terk etti. Ardından basın toplantısı düzenleyen Yıldırım kavga çıkacağını düşündüğü için toplantıyı terk ettiğini belirterek, "Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı sağlamaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey, 'Gerekirse kavga edelim' dedi" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı; seçim süreci, transferler ve Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki suçlamalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"SEÇİMİ KAZANAMAZSAK..."

"Bugüne kadar sizin olduğunuz taraftaydım, bugün bu taraftayım. Genç yaşta başıma çok kötü şeyler geldi. Annem ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hep pozitif düşündüm, Allah da daha fazlasını verdi. Hayat boyu kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Hayatta en mutlu eden şeylerden birincisi Fenerbahçe'nin başarıları oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim. Zor bir seçim dönemindeyiz. Başkanım beni çağırdığı zaman gurur duydum. Belli yerlerde projelerimizi anlatmak istedim. 20 gündür bir görev yapıyorum. Seçimi kazanamasak da gururla devredeceğimizi düşünüyorum.