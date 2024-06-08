Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler: Mourinho'nun yüzüne nasıl bakacaksın?

08 Haziran 2024 13:54 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 13:55

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan iş insanı Acun Ilıcalı, kürsüye gelerek kongre üyelerine seslendi.

Acun Ilıcalı; seçim süreci, transferler ve Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki suçlamalarıyla ilgili şöyle konuştu:

"SEÇİMİ KAZANAMAZSAK..."

"Bugüne kadar sizin olduğunuz taraftaydım, bugün bu taraftayım. Genç yaşta başıma çok kötü şeyler geldi. Annem ve babamı genç yaşta kaybettim. Ondan sonra hep pozitif düşündüm, Allah da daha fazlasını verdi. Hayat boyu kariyerimde yaşamadığım mutluluk kalmadı. Hayatta en mutlu eden şeylerden birincisi Fenerbahçe'nin başarıları oldu. İyi ki Fenerbahçeliyim. Zor bir seçim dönemindeyiz. Başkanım beni çağırdığı zaman gurur duydum. Belli yerlerde projelerimizi anlatmak istedim. 20 gündür bir görev yapıyorum. Seçimi kazanamasak da gururla devredeceğimizi düşünüyorum.

Gördüğüm tablo başkanımız Ali Koç'u takdir etmemiz gerekiyordu. Geldiği Fenerbahçe'de 600 milyon Euro borç, maaşlar ödenmiyor, forma sponsoru bulunmuyor. Benim geldiğim Fenerbahçe; kadrosu güçlü, 1 mağlubiyetle geçen sezon, adaletin olmadığı sezon, hep beraber burada buluşup herkese mesaj verdiğimiz sezon, takımımızı ayakta alkışladığımız sezon. Şimdi sıra geldi şampiyonluğa. Başkanımızın takdiriyle Mario Branco, ben, hocamız Jose Mourinho, kollarımızı sıvadık. Güçlü Fenerbahçe, yenilmez Fenerbahçe, Avrupa şampiyonluğunu zorlayan Fenerbahçe'yi oluşturmak için 24 saat çalışıyoruz. Herkesin fikrine saygı duyuyorum, bu demokrasinin sonucudur. Yarın bu stadı Türkiye'nin en büyük atmosferine çevirelim.

"AZİZ YILDIRIM'I MAHKEMEYE VERDİM"

Aday olduktan sonra şahsıma atılmamış çamur kalmadı. Diğer kulüp hesaplarından tutun da, kendi fanatiklerimize kadar demediklerini bırakmadılar. Aziz Yıldırım'ın hakkımdaki suçlamaları çok üzücü. Çok yakın dostluğumuz vardı. Kendi programıma konuk oldu. Defalarca şeref tribününde ağırladı, zor durumda hapisteyken ziyaret ettim. Evine defalarca gittim. Ne kötü niyetim olabilir ki Fenerbahçeliyim, başkan kimse onu destekliyorum. Kendisini mahkemeye verdim. Adalet gerekli cezayı verecek. İnsanın namusuna şerefine iftira atmak, seçim kazanmaktan daha önemli olmamalı. Seçim kazanmak için her yol mübah mıdır? Biz Fenerbahçeli değil miyiz? Üzücü bir durum.

"MOURINHO'NUN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSIN?"

Siz kalkıp 'Jose Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz suçlananlar; Fenerbahçe, Jose Mourinho ve menajeri oluyor. Bu hocamızın kulağına gitmedi mi sanıyorsunuz?

Siz yarın öbür gün Mourinho ile çalışırsanız, hocamızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Adamın en yakın arkadaşlarından birine, menajerine komisyon aldı dediniz. Mendes ve Mourinho 20 yıllık iki dost, Jose Mourinho bunu size sormayacak mı sandınız? 'Benim menajerime niye iftira attınız?' demeyecek mi? Hocamız önceki gün beni aradı ve 'Bu olanlar, bana söylenenler doğru mu?' dedi.

"RAKİPLERE KORKU SALMAK İÇİN BURADAYIM"

Biz rekabet edebiliriz, ayrı görüşünde olabiliriz, başkan konusunda farklı fikirde olabiliriz. Ama bel altı vurduğumuz zaman Fenerbahçe'ye vurmuş oluyoruz. Benim bu tribünlerde hayatım geçti. Bu stadın eski halinde demirlere tırmanıp, girmeye çalıştım. Yeni bir Fenerbahçe için buradayım, birlik olmuş Fenerbahçe için buradayım, rakiplere korku salmak için buradayım. Onlar korksun bizler, çünkü biz en büyüğüz.

"TARİHİN EN GÜÇLÜ KADROSUNU KURACAĞIM"

Başkanımız kendisini Fenerbahçe'ye adamış, Fenerbahçe'nin finanslarını rüya gibi bir hale getirmiş. Futbolda tarihin en güçlü kadrosunu kurmak için her günümü vereceğim. O takım buraya çıktığı zaman ayakta alkışlayacağız."