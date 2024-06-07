Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a salvolar! Mourinho olmasa getireceği hocayı açıkladı

07 Haziran 2024 09:22 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 10:47

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki seçim yarışının sonucu merakla bekleniyor. Seçime günler kala açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Ali Koç'a sert sözlerle yüklendi.

Sabah Gazetesi'ne konuşan Aziz Yıldırım, transferlerden Jose Mourinho polemiğine kadar pek çok konuda önemli mesajlar verdi. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KOÇ'UN ŞEKİP MOSTUROĞLU'NA YÖNELİK SUÇLAMALARI

"Her zaman konuşmalarında 'demokrasi' diyorlar. Şekip Bey de Divan Başkanlığı'na oy çoğunluğu ile seçildi. Ama ona göre Şekip Bey benim lehime çalışıyor. Kulüp, kongre üyelerine kapanmış. Bizim dönemimizde kongre üyeleri kulübe girip herkesle görüşebiliyordu. Bilgi alabiliyordu. Onlar da şimdi kendilerine muhatap bulamadıkları için gidip Şekip Bey ile görüşüp dertlerini anlatıyorlar. Şekip Bey'in insanları bize yönlendirme gibi bir şeyi olmaz. Hukukçu ve geçmişinde TFF'de görev yapmış. Fenerbahçe için hapiste yatmış bir isim. Öyle düşünüyorsa adaylıktan çekilsin. Şekip Bey devam edecek. Anlaşamıyorsanız oturup konuşacaksınız. O da seçimle gelmiş. 'Ben onunla çalışmam' demek olmaz. O zaman demokrasi ne olacak?

"SEÇİMDE GERGİNLİK OLMAMALI"

Kongre üyelerini, Şekip Mosturoğlu'nu seçim günü de başkanlığa seçmeye davet ediyorum. Fenerbahçe'nin değeridir. Yüksek Divan Kurulu'na da yüksek oyla seçilmiş bir arkadaşımız. Bundan sonra Fenerbahçe yüksek divan kurulu başkanlarının kongreyi yönetmesi gerekir. Seçimde gerginlik olmaz, olmaması gerek. Fenerbahçe'ye yakışan olsun. Bizden bir şey olmaz. Gerginliği çıkartacak onlardır. Yurt dışındaki üyelerin nüfus kağıtlarını istediklerini bana Frankfurt'ta anlattılar. Bunların olmaması gerek. Kongre üyelerinin sağlıklı oy atması sağlanmalı. Konuşmalarda birbirimizi kırmamamız gerek.

"GERİDE ENKAZ BIRAKMADIM"

Enkaz bırakmadım. Bankalar Birliği ile anlaştılar. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma 330 milyon dolar. Hani 600 milyon borç vardı. Anlaşmayı da geç yaptıkları için herkes 5.30 kurdan yaptığı için anlaşmayı onların ki biraz daha yüksek kaldı ve geç kalmalarından dolayı zarar ettiler. 330 milyon dolara yaptıkları bedel, bugünkü döviz kuruna döndüğü zaman 110 milyon dolara geliyor. Demek ki borç bu kadar. 600'ler filan yok. Kendi kendilerini yalanlıyorlar. Peki mal varlığı ne kadar? Onu hiç söylemiyorlar.

"FENERBAHÇE'Yİ SEVSEN ADAY OLMAZDIN"

Ben ilk başkanlığa geldiğimde Fenerbahçe'nin bir metre kare toprağı yoktu. Borcun yanında malı söyleyin ondan sonra kalan borçtur. Sırf bununla insanları kandırıyorlar. Öyle bir borç yok. 2018'de bırakıp gitmedim, aday oldum ama seçilemedim. Borç o kadar çok olsa aday olmazdım. Seçimde '150 milyon siz verin, 150 milyon ben vereyim beraber yönetim yapalım borcu kapatalım' dedim. 600 milyon olsa borç kapansın demezdim. Verin geriye 300 milyon kalsın derdim. 6 yılda ne yaptılar. Bir şampiyonluk var mı! Bir tek Türkiye kupası aldılar. 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' diyorsan, Fenerbahçe'yi de çok seviyorsan aday olmazdın. Ne değişti de aday oldun?

TRANSFER LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Şu an için bizim öyle bir listemiz yok. Ayın 10'undan itibaren hocayla oturup konuşuruz, ona göre isimleri belirler ve açıklarız. Kadroyu koruyacağız. Bu kadro kaliteli. Sadece takviyelere ihtiyaç var. Onu da yapacağız.

"BEN MOURINHO DEMESEM MONTELLA'YI ALACAKLARDI"

Ali Koç borçlardan bahsediyor, 'Ferdi, Szymanski, İrfan Can kalacak' diyor. İsmail Kartal da kalacak mıydı?

Kadroyu bozmayacağız, takviye yapacağız' dedim diye 'Kalacak' diyor. Onlar İsmail hoca ile devam edeceklerdi. Eski sporculardan antrenörler isimler koyacaklardı yanına. Hatta Montella'yı (Milli Takım Teknik Direktörü) alacaklardı. Ama ben 'Jose Mourinho' deyince, getirmeye mecbur kaldılar.

Fenerbahçe'nin kaynakları çok. Yıldız oyuncu almak için kaynak oluşturulur, zor olmaz. Szymanski iyi oyuncu. Mourinho ile konuştuğumuzda söyledi. Cengiz, Türkiye'nin değeridir. Seneye daha başarılı olur.

MOURINHO'NUN İMZA TÖRENİNDEKİ SEVGİ GÖSTERİSİ

Ben Almanya'daydım, uçağa biniyordum. Sevgi gösterisi yaptıklarını duyduğumda gurur duydum. Stat içinde de bu tezahüratlar sürmüş. Beni onurlandırdı. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim organizasyonumuz değil, içlerinden gelerek yaptılar. İnşallah 'Aziz Başkan, Fenerbahçe şampiyon' günlerini de yaşayacağız."