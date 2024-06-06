Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın FETÖ suçlamalarına cevap verdi: İstihbarat aldım...

06 Haziran 2024 09:47 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 10:47

Habertürk TV'ye konuşan Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İSTİHBARAT ALDIM..."

"Fenerbahçeliler rahatsız, camia rahatsız. Gereğinden fazla sertleşiyor, çok daha da sertleşecek. Aldığım istihbarat bu. Fenerbahçe demokrasisini güçlendiren bir seçim olmalı. Divan seçiminde çok güzel kurallar uygulandı, aynı şey burada olsun istiyordum. İddialar iftiralar havalarda uçuşuyor. Böyle olunca cevap vermek gereği oluyor. En sağlıklı, en medeni yöntem fikirlerin yarıştırılması ama bunun olmayacağı aşikar oldu.

AZİZ YILDIRIM'IN ACUN ILICALI'YA FETÖ SUÇLAMASI

2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyut değiştirdi, sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca. 6 yıl bir araya gelemedik. Ya iyi tanıyamadım ya da çok değişti. Yıldırım'dan destek görmedik, köstek de olmadı ama. Fenerbahçe'nin başkanı kimse biz destekleriz. Aziz Bey ile de özel bir dostluğumuz vardı ama süreç zaman içinde çok tatsız bir yere evrildi.

'BARONLAR YÖNETİYOR' İDDİASI

Bu iş de yeni çıktı. Bu senenin gündemi bu demek ki. Konuşursam şöyle olur, böyle olur. Konuş Aziz Yıldırım konuş, karşıma çık konuş.

"EBRAR KARAKURT'U FENERBAHÇE'YE İSTERİM"

Ebrar Karakurt'u isterim. Müthiş bir oyuncu. Çılgın bir karakter. Bir kere beraber yemek yemiştik, orada şakayla söylemiştim. Dünya çapında bir takım olmak istiyorsanız en iyi Türkleri de kadronuza katmalısınız. Ebrar da en iyi Türklerden biri.

ERDEN TİMUR'UN İSTİFASI

Galatasaray'da içeride ciddi sorunlar olduğunu duydum. Belden aşağı söylemler geldi. 'Ligi bitirmeyiz' gibi. Beni rahatsız eden şeyler oldu. Kararı hayırlı olsun, bizi ilgilendiren bir durum değil.

ZAHA VE TETE TRANSFERİ

Zaha ile 1 sene önce görüşmüştük. Bir transfer çalımı denecekse Zaha için denebilir. Biz 8,5 milyon Euro'da masadan kalktık, Galatasaray bitirdi.

Tete'nin menajeri bizle görüştü. İmza parası istediler. Kulübünü aradık sorduk, bizim oyuncumuz dediler, bir daha görüşmedik.

"BİZİ CUMHURBAŞKANIYLA KARŞI KARŞIYA GETİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Devlet Galatasaray'a yaptığı kıyakları bize yapmıyor. Devlet her kulübe eşit yaklaşmalıdır. Fenerbahçe'ye 20 yıldır zulmediliyor. Trabzon maçındaki olaylar. Devlet yok statta. Emniyet Müdürü ve valinin görevde olmaması lazım. Futbol cinayeti. Bir kulübün transfer tahtası kapatıldığında devlet devreye girip açmamalı onu.

Hükümetin içindeki birileri bizi sürekli sayın Cumhurbaşkanımızla karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Futbol şu anda ülkede beka sorunlarından biri.

Mehmet Büyükekşi yeniden aday olursa karşısında dururuz.

MERT HAKAN VE BATSHUAYI TAKIMDA KALACAK MI?

Sebastian Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma bedeli yok. Batshuayi'nin sözleşmesi bitti ama ondan çok memnunuz. Türkiye liginden de kendisini isteyenler var.

Mert Hakan'a çok kızdım debide yaşananlardan dolayı ama gerçek bir Fenerbahçelidir. Önümüzdeki sene yabancı sınırlamasından dolayı Türk oyuncular kıymete biniyor. İnşallah bizimle kalır."