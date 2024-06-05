Son dakika! Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'un teklifine cevap

05 Haziran 2024 09:52 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 10:12

Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un arasındaki gerilim devam ediyor. Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyonda karşı karşıya gelme teklifini yeniden geri çevirdi.

"TEKLİFİNİ ISRARLA YİNELEMEKTE..."

Aziz Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır.

"KOÇ'UN BU KONUDAKİ ISRARI ANLAMSIZDIR"

Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum"