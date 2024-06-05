Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a FETÖ cevabı: İspat ederse bırakırım

05 Haziran 2024 09:34 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:35

Hafta sonu seçime gidecek olan Fenerbahçe'de FETÖ polemiği baş gösterdi. Sarı lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç'un yönetim kurulu listesindeki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı arasındaki tartışma büyüyor.

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın FETÖ ve Adnan Oktar ile bağlantısı olduğunu ima etmişti. Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"FETÖ'CÜLERE DOMİNİK'TE PASAPORT VERMİŞ"

"Dominik'te 'FETÖ'cülere pasaport veriyormuş! Çağırdım. Yapma. senin için kötü olacak' dedim. 'Ya ben yapmıyorum etmiyorum falan.' Ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın. Adnan hoca konusuna girersem, sokağa çıkamaz öyle. Adnan hoca meselesinde onun için oturdum polis fezlekesini okudum. 3 bin 500 sayfa. Orada suçlanan insanların yüzde 20'si 'Bizi Adnan hocayla Acun tanıştırdı."

"İDDİALARINI İSPAT EDERSE..."

Aziz Yıldırım'ın iddialarına Acun Ilıcalı'dan jet cevap geldi. Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım" dedi.

"DÜŞMANIM DIŞARIDA DEĞİL İÇERİDEYMİŞ"

Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını dile getiren Acun Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş" şeklinde konuştu.