Kartal'a İtalyan sportif direktör! Süper Lig'de forma giymişti
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
04 Haziran 2024 18:44 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 18:45
Beşiktaş, sportif direktörlük görevi için İtalyan eski kaleci Morgan De Sanctis ile görüşüyor. 2008-09 sezonunda Galatasaray forması giymişti.
Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis, Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü olma yolunda ilerliyor.
KARTAL OLMA YOLUNDA
Sky Italia'nın haberine göre siyah-beyazlılar 47 yaşındaki futbol adamıyla yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetti.
2017 yılında futbolu bıraktıktan sonra Roma'da idarecilik yapan Morgan De Sanctis, daha sonra Salernitana'da sportif direktörlük görevini icra etmişti. De Sanctis Aralık 2023'ten bu yana boşta bulunuyor.
YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇTİ
Futbolculuk kariyerinde Juventus, Udinese, Sevilla, Napoli, Roma ve Monaco gibi dev takımlarda forma giyen Morgan De Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'da da forma giymişti.
Sarı-kırmızılı kulüpte 41 kez forma giydi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr