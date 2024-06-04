Fiorentina'da Palladino dönemi!

04 Haziran 2024 18:33 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 18:36

Cardiff City, Erol Bulut ile 2 yıl daha devam edecek!

Cardiff City, Erol Bulut ile 2 yıl daha devam edecek!

Serie A kulübü Fiorentina'da, teknik direktörlük görevine Raffaele Palladino getirildi. Vincenzo İtaliano ile yollarını ayıran "Mor Menekşeler", Palladino ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"BİZİ TERCİH ETTİ"

Fiorentina Başkanı Rocco Commisso, 40 yaşındaki teknik adamın transferiyle ilgili olarak "Sezonun bitiminden birkaç gün sonra, gelecek sezonu mümkün olan en iyi şekilde planlamak amacıyla, Raffaele Palladino'yu yeni teknik direktörümüz olarak karşılayabildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Raffaele projemize güçlü bir şekilde inanıyor. Öyle ki, aldığı sayısız teklife rağmen bizi tercih etti. Onun coşkusu, azmi ve çalışmaya olan güçlü bağlılığı sayesinde hep birlikte önemli başarılar elde edebileceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı.

PALLADİNO'NUN KARNESİ

2022'den beri Monza'yı çalıştıran 40 yaşındaki teknik adam, İtalyan takımının başında 73 maça çıktı. Palladino'yu bu karşılaşmalarda 26 galibiyet ve 26 mağlubiyet ile 21 beraberlik elde etti.