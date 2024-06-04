Cardiff City, Erol Bulut ile 2 yıl daha devam edecek!

04 Haziran 2024 18:14 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 18:21

İngiltere Championship'te mücadele eden Galler kulübü yaptığı açıklamada, Türk teknik adam Erol Bulut'un sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı açıkladı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan menajer Erol Bulut, "Ailenizin bir parçası olmak benim için ayrıcalık" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

SEZON KARNESİ

Cardiff City geçen sezonu Championship'te 62 puanla 12. sırada bitirmişti.

Erol Bulut'un ekibi bu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 24 yenilgi elde etti.