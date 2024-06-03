Aziz Yıldırım seçimi kaybederse Mourinho'nun maaşını ödeyecek mi? Merak edilen konuya açıklık getirdi

03 Haziran 2024 23:54 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 00:02

Fenerbahçe Spor Kulübü başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçimdeki rakibi Ali Koç'un Jose Mourinho ile anlaşması halinde başkan seçilmese dahi Portekizli teknik direktörün maaşının yarısını ödeyeceğini açıklamıştı. Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından merak edilen soruya cevap verdi.

MAAŞININ YARISINI KARŞILAYACAK MI?

Mourinho'nun maaşının yarısını ödeyip ödemeyeceği sorulan Aziz Yıldırım, "Birlikte görüşmeye gitseydik o zaman seçilmesem dahi maaşının yarısını ödeyecektim, onlar gidip kendi başlarına anlaştılar. Bizim yönlendirmemiz ile büyük bir hoca geldi. Madem getirecekti Mourinho, 6 senede niye bir tane böyle hoca getirmedi." dedi.

"15 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTIK"

Aziz Yıldırım ayrıca, "9 Mayıs'ta kendisi ile görüştüm. Bana Saadettin Saran ile konuştuğunu söyledi. Mario Branco'nun da kendisinden randevu aldığını söyledi. Sorun olmadığını söyledim. 'Senin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin de sana ihtiyacı var.' dedim. Biz 2+1 yıl sözleşme teklif ettik. Bizim anlaştığımız rakam kendisi ve yardımcıları için 15 milyon euro vermeyi menajerine deklare ettik." ifadelerinde bulundu.