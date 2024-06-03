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Finalin adı belli oldu! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
03 Haziran 2024 22:25 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 22:28
Finalin adı belli oldu! Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finalinde Beşiktaş’ı 86-77 mağlup eden Fenerbahçe, finalde Anadolu Efes’in rakibi oldu

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede Fenerbahçe Beko ilk çeyreğe önde başladı.

Sarı-lacivertliler, 11 sayı öndeyken Beşiktaş'ta Derek Needham etkili performansıyla öne çıktı ve farkı 3 sayıya kadar düşürmeyi başardı. İlk çeyrek 23-20 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrekte de farkı korumasını bilen sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı 47-41 önde kapattı.

Üçüncü periyotta Beşiktaş Emlakjet oyuna dahil olmasını bildi. Mücadelede ilk kez öne geçen siyah-beyazlılar çeyreği 65-62 önde kapattı.

Başa baş geçen son çeyrekte Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri öne geçmeyi başardı ve 86-77'lik skor ile mücadeleyi kazandı.

Bu sonuç ile Fenerbahçe Beko seriyi 3-0'a getirerek Basketbol Süper Ligi'nde finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler önceki iki maçta rakibini 96-88 ve 98-72 mağlup etmeyi başarmıştı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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