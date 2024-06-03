Galatasaray'da 3 isim takıma veda etti

03 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:32

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i ve ödül sahipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i ve ödül sahipleri belli oldu!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." denildi.