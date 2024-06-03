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Galatasaray'da 3 isim takıma veda etti

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
03 Haziran 2024 20:23 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:32
Galatasaray&#039;da 3 isim takıma veda etti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yola devam edilmeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden profesyonel oyuncularımız İsmet Akpınar, Dee Bost ve Miralem Halilovic ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş olduğu gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray'da 3 isim takıma veda etti - 1. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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