A Milli Futbol Takımı, İtalya'ya geldi

03 Haziran 2024 20:15 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:21

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i ve ödül sahipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i ve ödül sahipleri belli oldu!

Ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, Bologna kentindeki uluslararası havalimanına indi.

Milli takım, yürüyüş yapmak için havalimanından doğrudan karşılaşmanın oynanacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'na geçti.

Kafilede Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

16. RANDEVU

Türkiye ile İtalya bugüne kadar 9'u resmi, 6'sı da özel olmak üzere toplam 15 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İtalyanlar 11 kez kazanırken, 4 maç da berabere sona erdi. İki takım son olarak 29 Mart 2022 tarihinde mücadele etmiş ve Konya'da oynanan özel karşılaşmayı İtalya 3-2 kazanmıştı.

İki ülke ayrıca 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ortak düzenleyecek.

MİLLİLER 625. SINAVINDA

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşılamasıyla tarihindeki 625. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 341’i resmi, 283’ü özel olmak üzere toplamda 624 karşılaşmada 1’i hükmen 242 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 235 mağlubiyet ve 147 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 852 gol kaydederken, kalesinde ise 895 gole engel olamadı.

MONTELLA 7. MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlıların başında bugüne kadar 3’ü resmi, 3 özel olmak üzere 6 maça çıktı. Montella yönetimindeki milliler, geride kalan müsabakalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

İTALYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

4 Haziran Salı günü saat 22:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.