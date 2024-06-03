Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i ve ödül sahipleri belli oldu!

03 Haziran 2024 19:52 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 20:28

2023-24 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ödül sahipleri belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, ligde sezonun en iyileri, UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlendi.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en iyi futbolcusu ödülü Real Madrid ile kupayı kaldıran Vinicius Jr. oldu. Vini 10 maçta 6 gol 5 asistlik performans ortaya koymayı başardı.

Sezonun en iyi genç oyuncusu ödülü ise şampiyon Real Madrid forması giyen İngiliz Jude Bellingham'a gitti.

SEZONUN EN İYİ 11'İ ŞU ŞEKİLDE;

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Ian Maatsen (Borussia Dortmund)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund)

Vitinha (PSG)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Phil Foden (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Münih)

Vinicius Junior (Real Madrid)