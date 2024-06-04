Limon FC - Kunisports maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlıyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 21:34 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:12
Son zamanlarda Kick platformunda yayınlar yapan yayıncı Tuğkan Gönültaş, yayıncı adıyla Elraenn, takımı Limon FC bu akiam Kunisports ike karşı karşıya gelecek. İşte maç hakkında detaylar...
Elraenn olarak bilinen yayıncı Tuğkan Gönültaş'ın takımı Limon FC bu akşam için hazırlanıyor.
Kunisports ile yapılacak son maç için hayranları şimdiden heyecanlanmış durumda.
Maça ise çok az bir süre kaldı. Ayrıca, kadro da duyuruldu.
LİMON FC - KUNİSPORTS MAÇI NE ZAMAN? NEREDEN İZLENİR?
Limon FC - Kunisports maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.
Karşılaşma Kings League YouTube kanalından ya da yayın açar ise, Elraenn'in Kick canlı yayından izlenebilecek.
Kadro ise şu şekilde;
Osman Naz
Berker Güllü
Yiğit Yenihayat
Berke Onuk
Yiğit Özbay
Osman Ural
Alp Arda
Berk Kıratlı
Mehmet Yeşil
Berkay Sezer
Serhat Kot
Mete Demir
Memos Sözer
Kaynak: TGRT Haber