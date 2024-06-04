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Limon FC - Kunisports maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlıyor

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
04 Haziran 2024 21:34 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 20:12
Limon FC - Kunisports maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00&#039;te başlıyor

Son zamanlarda Kick platformunda yayınlar yapan yayıncı Tuğkan Gönültaş, yayıncı adıyla Elraenn, takımı Limon FC bu akiam Kunisports ike karşı karşıya gelecek. İşte maç hakkında detaylar...

Elraenn olarak bilinen yayıncı Tuğkan Gönültaş'ın takımı Limon FC bu akşam için hazırlanıyor.

Kunisports ile yapılacak son maç için hayranları şimdiden heyecanlanmış durumda.

Maça ise çok az bir süre kaldı. Ayrıca, kadro da duyuruldu.

Limon FC - Kunisports maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlıyor - 1. Resim

LİMON FC - KUNİSPORTS MAÇI NE ZAMAN? NEREDEN İZLENİR?

Limon FC - Kunisports maçı bu akşam Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma Kings League YouTube kanalından ya da yayın açar ise, Elraenn'in Kick canlı yayından izlenebilecek.

Kadro ise şu şekilde;

Osman Naz

Berker Güllü

Yiğit Yenihayat

Berke Onuk

Yiğit Özbay

Osman Ural

Alp Arda

Berk Kıratlı

Mehmet Yeşil

Berkay Sezer

Serhat Kot

Mete Demir

Memos Sözer

Kaynak: TGRT Haber
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