Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk sporcular Emre Mutlu ve Yüksel Sarıçiçek finale çıktı

20 May 2024 22:28 - Güncelleme : 20 May 2024 22:32

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türk milli sporcular büyük başarı gösterdi.

Şampiyonanın grekoromen stil müsabakalarında yarı finale çıkan dört Türk güreşçiden ikisi finale adını yazdırdı.

55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Emre Mutlu, yarı finalde Rus Adam Ulbashev'i 6-5 yendi.

77 kiloda mücadele eden Yüksel Sarıçiçek ise Macar rakibi Attila Tamas Toesmagi'yi 5-2 yendi.

Sporcularımız, finale yükselerek altın madalya mücadelesine hak kazandılar.

Yarı final maçlarını kaybeden diğer milli sporcular Samet Yaldıran ve Muhammet Hamza Bakır ise bronz madalya için mücadele edecekler.