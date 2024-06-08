EURO 2024 için kadroya giremeyen Can Uzun hayal kırıklığı yaşadığını açıkladı!

08 Haziran 2024 18:18 - Güncelleme : 08 Haziran 2024 18:24

Can Uzun, Türkiye adına EURO 2024 kadrosu için kendisinin olmadığına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Nürnberg'de geçen sezon tüm kulvarlarda 19 gole imza atan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, "Maalesef dün 26 kişilik nihai kadrodan çıkarıldım. Birçok güzel görüşmenin ardından çok farklı bir beklentiyle geldim. Tüm kalbimle Türkiye'yi seçtim ve ülkem için ilk büyük turnuvamda oynamayı çok istedim. Güçlü bir sezon ve iyi performansların ardından şimdi kadroda olmamam beni gerçekten çok hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

"KARARI ANLAYAMIYORUM"

Kadroya alınmama kararını anlayamadığını ancak buna saygı göstereceğini vurgulayan Can Uzun, şunları kaydetti:

"Bu kararı anlayamıyorum ama saygı göstereceğim ve şimdi gelecek sezona yoğun bir şekilde hazırlanacağım. Görevim, bundan sonra daha çok çalışmak, yeni kulübümde Bundesliga'da iyi bir sezon geçirmek ve kendimi tekrar kanıtlamak. En büyük dileğim, milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olması. Takıma şimdi her şeyin en iyisini ve Avrupa Şampiyonası için başarılar diliyorum. Benim zamanım gelecek ve 2026 Dünya Kupası'nda yer almak ve oynamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Bu, benim hedefim. Türkiye'ye verdiğim sözü tutacağım. Kalbim attıkça: Ne mutlu Türk'üm diyene! Ülkeme başarılı bir Avrupa Şampiyonası diliyorum! Haydi Türkiye."

Can Uzun, 22 Mart'ta Macaristan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez A Milli Takım'ın formasını giymişti.

SEZON PERFORMANSI

Can Uzun bu sezon Nürnberg'de bu sezon forma giydiği 32 maçta 19 gol atarken 3 asist üretti.