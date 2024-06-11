Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Rafa Silva kararını verdi

11 Haziran 2024 17:19 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:20

İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi anılan Benfica'dan ayrılan Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.

Akşam'ın Arriyadiyah'dan derlediği haberde, Al-Shabab, kısa süre önce Portekizli futbolcu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Rafa Silva'nın Al Shabab'a transferi için resmi açıklamanın beklendiği ifade edildi.

Al-Shabab ile anlaşan 31 yaşındaki Rafa Silva'nın Türkiye'den gelen teklifleri ise görmzden geldiği kaydedildi.

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz basınına Rafa Silva hakkında açıklamalar yapmıştı. Mourinho, "Rafa Silva, bence harika bir oyuncu. Ancak onun, Galatasaray'a transfer olmaya yakın olduğunu duydum." ifadelerini kullanmıştı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazartesi günü verdiği röportajda Rafa Silva için açıklamalarda bulunmuştu. Buruk, "Rafa Silva serbest olduğu için çok fazla talibi var ve astronomik rakamlar isteniyor. Şu anda kesinlikle bizim gündemimizde değil." ifadelerini kullanmıştı.