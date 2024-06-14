Giovanni van Bronckhorst'tan Beşiktaş taraftarına mesaj

14 Haziran 2024 11:34 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 11:44

Beşiktaş, yeni sezonda teknik direktörlük koltuğuna Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam için imza töreni düzenledi.

Kulüp başkanı Hasan Arat şu açıklamaları yaptı:

HASAN ARAT: VAN BRONCKHORST'A İNANCIMIZ TAMDIR

"Giovanni kendini kanıtlamış bir isimdir. Hepimizin tanıdığı ve saygı duyduğu bir futbol insanıdır. Kulübümüz için en uygun isimlerden biri olduğuna inancımız tamdır. Teknik direktörümüz Giovanni van Bronckhorst ve yardımcısı Gastel'e hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Beşiktaş'a hoş geldiniz."

"Sezon başında oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi play-off turu bizim için son derece önemli. Hocamız bu kupada daha önce bu kupada final görmüş bir isim. Takımımızı en iyi şekilde hazırlayacağına inanıyoruz."

''HER MAÇIMIZI İZLEDİ''

"Giovanni, Beşiktaş'a hoş geldin. Dünyanın en iyi takımlarında oynamış, kupalar kazanmış, teknik direktörlük kariyerinde çok önemli başarılar kazanmış bir isimsin. Ocaktan beri Beşiktaş'ı çok yakından takip ettin. Ocak'ta hocamızlaa anlaşmak üzereydik, son gün van Bastel'in sözleşmesi nedeniyle anlaşmamız gerçekleşmedi ve başka bir karar aldık. Ama o günden sonra ilişkisini koparmadı. Her maçımızı izledi. Türkiye Kupası'ndan sonra tebrik için beni ilk arayan isimlerden biri oldu Giovanni. Gio'nun takımı çok yakından takip ettiğine şahit olduk. Van Gastel'in de sözleşmesi bitti, Gio bize hazır olduğunu bizlere söyledi. Biz arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda anlaşma yapmaya karar verdik. Bundan dolayı da çok mutluyuz."

Giovanni van Bronckhorst ise şu açıklamayı yaptı:

"Benim için çok özel bir an. Bu güzel kulüpte göreve başlamak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'ı başarılı yapmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Herkesin katkısına ihtiyacımız var. Kulübü de iyi tanıyan hocamız olacak. Serdar hoca bize çok yardımcı olacaktır. Enerjim çok yüksek.''