Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da... Paulista'dan havalimanında ilk poz
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın her konuda anlaşmaya vardığı Gabriel Paulista sabaha karşı İstanbul'a geldi. Brezilyalı stoper havalimanında ilk pozunu verdi.
Beşiktaş transfer çalışmaları kapsamında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar Gabriel Paulista'yı İstanbul'a getirdi.
"KARTAL PENÇESİ" POZU VERDİ
Siyah-beyazlı kulüple transfer görüşmeleri yapmak için Sao Paulo'dan İstanbul'a gelen tecrübeli oyuncuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.
Beşiktaş tişörtü giyerek havalimanından çıkan 33 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu, basın mensuplarına kartal hareketi yaparak poz verdi. Paulista, İstanbul Havalimanı'nın ardından konaklayacağı otele hareket etti.
3 BÜYÜK LİGDE FORMA GİYDİ
Futbol kariyerine ülkesi takımlarından Taboao Serra'da başlayan Paulista, sonrasında Portekiz ekibi Vitoria'da forma giydi. Vitoria'dan İspanya'ya geçen Paulista Villareal'e imza attıktan sonra İngiliz devi Arsenal'e transfer oldu. Brezilyalı stoper 2017'de Valencia'yla anlaşarak La Liga'ya geri döndü. 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde Atletico Madrid'e imza atan Paulista, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı.