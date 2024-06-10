Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'den Mourinho sözleri! 'Paramız var, maliyetin mantığı yok'

10 Haziran 2024 22:16 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:20

Okan Buruk'tan sezon sonu açıklamalar! 'Fenerbahçe Süper Kupa'ya neden çıkmadı kimse bilmiyor'

Okan Buruk'tan sezon sonu açıklamalar! 'Fenerbahçe Süper Kupa'ya neden çıkmadı kimse bilmiyor'

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel gündeme dair açıklamalarda bulundu.

A Spor'da yaptığı konuşmada Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile olan görüşmelerinin perde arkasını anlattı.

"PARASI OLMADIĞI İÇİN DEĞİL MALİYETİN MANTIĞI YOK"

Beşiktaş İkinci Başkanı açıklamasında; "Jose Mourinho süreci yılan hikayesine döndü. Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdik, akabinde teklifte bulunduk. Bulunduğumuz teklifin 3-4 katı teklif geldiği için kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum. Beşiktaş, o maliyetlere çıkamazdı. Parası olmadığı için değil, maliyetin mantığı olmadığından dolayı." dedi.

"VAN BRONCKHORST İÇİN KISMET BUGÜNEYMİŞ"

Hüseyin Yücel sözlerinin devamında; "Giovanni van Bronckhorst ile ocak ayında da görüşmüştük. Gayet iyi neticeler almıştık ama kısmet bugüneymiş. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.