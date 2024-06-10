Okan Buruk'tan sezon sonu açıklamalar! 'Fenerbahçe Süper Kupa'ya neden çıkmadı kimse bilmiyor'

10 Haziran 2024 21:53 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:07

Galatasaray ile üst üste iki sezondur şampiyonluk yaşayan teknik direktör Okan Buruk yeni sezon öncesi merak edilenler hakkında konuştu.

Okan Buruk, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

"11 aylık bir maraton oldu bizim için, Şampiyonlar Ligi elemeleri, lig maçları kupa maçları... Benim yorgunluğumu üzerimden alan şeyler kazanmaktı. Bir 10 maçlık bir de 17 maçlık galibiyet serisi yaptık. Şampiyonlar Ligi bence çok güzel tecrübeydi. Galatasaray adını tekrar Avrupa'ya hatırlatmak oldu. Manchester United galibiyeti, Bayern Münih maçları... Hem Şampiyonlar Ligi oynayıp hem ligde başarılı olan takım yoktu uzun zamandır. Önümüzdeki sene bence bunun daha fazlasını yapacağız.

102 puanlık rekorla Türkiye'de hiç olmamış bir şeyle şampiyon olduk. Başakşehir'le şampiyon olduğumuzda 69 puanla olmuştuk. Avrupa'da da 102 puan ses getirdi. Bir sonraki şampiyonluk inşallah daha önemli olur. Hedefimiz 25. şampiyonluk 5. yıldız."

"KIRILMA MAÇI KASIMPAŞA'YDI"

"Kasımpaşa maçı, son dakika golleriyle 4-3 kazanmamız ve Karagümrük maçında Berkan'ın son dakika golüyle kazanmamız. Zor deplasmanlarda kazandık. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanlarında kazandık. Konya maçına çok net bir şekilde başladık ve içimden dedim ki bu maçı kesin kazanacağız."

"FENERBAHÇE YENİLGİSİ LİGDEKİ EN KÖTÜ MAÇIMIZDI"

"Oraya 6 puan farkla girmemizin maçın havasını bizim açımızdan azalttığını düşünüyorum. Maç öncesi oyunculardan bunu görmedim ama bu olabiliyor. Diğer takımın motivasyonu da Galatasaray'ı şampiyon yapmamak bu arada. Bizim maçımızda olmasın düşüncesiyle motive oldular. Bence ligde oynadığımız en kötü maçtı. Hepimiz; kendimi de onun içine koyuyorum."

"ICARDI GELECEK SEZON DAHA HAZIR OLACAK"

"Beşiktaş maçı Bayern Münih öncesiydi. Icardi o andan sezon sonuna kadar neredeyse hiç yüzde 100 olmadı. İki sene Icardi bizle sezon başı yapmadı. Bir oyuncu için sezon öncesi kampı çok önemli. Icardi'siz olmaz bizim takım, onun yüzde 50'siyle bile sahada olması önemli. Koşmasa bile, durduğu yer ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlar bunlar çok önemli. Önümüzdeki sezon çok daha hazır bir şekilde Galatasaray formasını giyecektir."

"TRANSFER YÜZDE 100 TUTARSA MUHTEŞEM"

"Bir sene önce sezon geç bitti. Bir anda ön elemeyle sezona hızlı başladık. Transferde yüzde 100 tutturursanız muhteşem. Bu kadar geniş bir kadroyla bütün transferlerin tutması için sahaya 15-16 kişi çıkmanız lazım. Transfer başarısı tabii ki tartışılabilir. Bir gerçek var. Bir önceki sezonun oyuncuları üzerinden iskeletimizi kurduk. Angelino benim çok beğendiğim bir oyuncu. Oyuncular üzerindeki baskılar değişebiliyor. Kerem Demirbay'ın ikinci yarı performansı, Davinson Sanchez, Köhn'ün ikinci yarıda transferi. Zaha belli bir yere kadar katkı verdi."

"FENERBAHÇE SÜPER KUPA'YA NEDEN ÇIKMADI KİMSE BİLMİYOR"

"Süper Kupa'ya Fenerbahçe'nin çıkmama nedenini söyleseler anlarım. Neden çıkmadıklarını kimse bilmiyor. Siz kendi taraftarınıza ne diyebilirsiniz 10 sene şampiyon olamadıktan sonra. 2 sene sonra Galatasaray'ı yenme sevincini de haklı buluyorum. 10 kişiyle kazanmışsınız önemli bir galibiyet. Bu bir maraton. Burada 11 aylık emek var. Haksızlık dedikleri 3 Beşiktaş şampiyonluğu var. 1 Başakşehir şampiyonluğu var. Hepsine haksız diyorlar aslında. Fenerbahçe beni yendiyse, elimi uzatıp tebrik etmem gerekir. Ama o maçı şampiyonluk maçı olarak değerlendirirseniz komik duruma düşersiniz."

"KEREM İLE DEVAM ETMEK İSTERİM"

"Ben Kerem ile devam etmek isterim. Takımın kaptanlarından biri ve iki şampiyonlukta da büyük payı var. Bazen hakkının verilmediği onun da üzüldüğü yerler oluyor. Hata yapmaktan korkmuyor. Kerem'in devam etmesini istiyorum ama Kerem'in Avrupa'yla ilgili hep bir hayali olduğunu düşünüyorum. Bu da kulübe gelecek teklifle düşünülür. Onun istediği gibi olur mu, kulübün istediği gibi olur mu? Bunlar da önemli. Sacha Boey hiç beklemediğimiz bir yerde 30-35 milyonluk paketle satıldı. Kulüp için çok önemli. Benim için çok zordu ama o boşluğu bir şekilde kapattık."

"JOSE MOURINHO'NUN TÜRKİYE'DE OLMASI ÇOK DEĞERLİ"

"Ben yeni bir meydan okuma gibi düşünmedim. Rakibimizden çok kendi başarıma odaklanıyorum. Kendi başarımıza odaklandığımız için 102 puanla şampiyon olduk. Mourinho'nun Türkiye'de çalışması çok değerli. Son 3 senede Avrupa'da oynadığı 2 final var. Uzun süredir şampiyonluk yarışı içinde olmadı. Onun için de yeni bir meydan okuma olacak. Ben Beşiktaş'ın van Bronckhorst hamlesini de çok önemli buluyorum. Belki az konuşuluyor ama Beşiktaş da çok başarılı bir teknik direktör getirdi. Zaten Trabzonspor'un hocası belli, 4 takımın da iddialı olacağı aşikar."