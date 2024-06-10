Polonya - Türkiye 11'ler belli oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 Haziran 2024 20:46 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 04:34
A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde son hazırlık maçına Polonya karşısında çıkıyor. 11'ler belli oldu.
EURO 2024 öncesinde A Milli Takım son randevusuna Polonya ile karşılaşacak.
EURO2024'te mücadele edecek olan Polonya’yı mağlup ederek moral bulmak isteyen Ay-yıldızlılarda hedef mutlak galibiyet. Ay-yıldızlılar son olarak İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı.
İLK 11'LER
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy
Kaynak: tgrthaber.com.tr