Polonya - Türkiye 11'ler belli oldu!

10 Haziran 2024 20:46 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 04:34

EURO 2024 öncesinde A Milli Takım son randevusuna Polonya ile karşılaşacak.

EURO2024'te mücadele edecek olan Polonya’yı mağlup ederek moral bulmak isteyen Ay-yıldızlılarda hedef mutlak galibiyet. Ay-yıldızlılar son olarak İtalya ile 0-0 berabere kalmıştı.

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Zielinski, Slisz, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy