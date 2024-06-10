Eyüpspor, Süper Lig'de iç saha maçlarını oynayacağı stadyumu duyurdu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
10 Haziran 2024 20:08 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 20:13
Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor, 2024-25 sezonunda iç saha maçlarını Kasımpaşa Kulübünün sahası olan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağını duyurdu.
Eyüpspor'un 2024-2025 sezonunda rakiplerini konuk edeceği stadyum belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada Eyüpspor'un iç saha maçlarını Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayacağı bildirildi.
TEŞEKKÜR EDİLDİ
Eyüpspor, gösterdiği destekten dolayı Kasımpaşa'ya teşekkür etti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr